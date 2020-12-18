اليونان تحتجز مسئولًا في القنصلية التركية بتهمة التجسس

قال مصدر يوناني كبير، اليوم الجمعة، إن الشرطة احتجزت مسئولًا في القنصلية التركية، لاتهامه بالتجسس في قضية ستؤدي على الأرجح لمزيد من التدهور في العلاقات بين البلدين.ونددت الخارجية التركية سريعًا بالاعتقال، وقالت إنه ينتهك حقوق المسئول القنصلي.وألقت الشرطة القبض على المسئول، وهو مواطن يوناني يعمل في القنصلية التركية بجزيرة رودس، اليوم الجمعة، بعد استجوابه قبل أسبوع، كما ألقت القبض على مواطن يوناني آخر.وقال مسئول في الشرطة لـ"رويترز": "شخص كان يعمل في القنصلية التركية في رودس، وآخر يعمل طاهيا على متن سفينة سياحية تعمل بين رودس وكاستيلوريزو".وتقع جزيرة كاستيلوريزو اليونانية قبالة سواحل تركيا.واتُهم أحد المشتبه بهما بتصوير تحركات الجيش اليوناني في بحر إيجة، وذكرت وسائل إعلام يونانية أن الاثنين ينتميان لأقلية يونانية مسلمة متمركزة في شمال البلاد.