السبكى: الرئيس السيسى أكبر داعم لترسيخ نظام صحى بمعايير عالمية

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن تطبيق التأمين الصحى الشامل يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكبر داعم لترسيخ نظام صحي بمعايير عالمية يوفر الرعاية الصحية المتكاملة والتغطية الصحية الشاملة لكل المصريين دون تمييز، والحصول عليها بجودة وكرامة وبكل سهولة ويُسر.وأضاف أن ذلك يأتي في إطار تطبيق استراتيجية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد والهيئة العامة للرعاية الصحية الهادفة لتطوير نظم المعلومات الصحية ورفع نسبة التحول الرقمي للأنظمة الصحية وتطبيق معايير عالمية في إدارة البنية التحتية للمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالشكل الأمثل، بما يتماشى مع منظومة التميز الحكومي والتطورات التي تشهدها مصر حاليًا في جميع المجالات وتحقيق مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠.وتابع السبكي: أن إشادة المنظمات الدولية بنجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في بورسعيد وتحقيق الحلم الذي عجزت دول كبيرة عن تحقيقه يرجع بفضل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروع الذي أولاه اهتمامًا غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث، موجهًا الشكر إلى سيادته لثقته في قدرات الشباب وطاقتهم وحماسهم الوطني، وإصراره على تحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة لكافة فئات المجتمع دون تمييز.ووجه الدكتور السبكي الشكر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء على متابعته وتحقيق التكامل بين كل الوزارات المعنية وأجهزة الدولة لإنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، وكذلك التنسيق بين جهود وزارات المالية والتخطيط والاتصالات والإنتاج الحربي، لتذليل كافة المعوقات أمام نجاح المشروع.كما وجه الدكتور السبكي الشكر إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على الجهود المبذولة والمتواصلة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة الدقيقة، وقيادة تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد وإنجاح العمل به، لبناء وتأسيس منظومة صحية قوية متكاملة تشمل ١٠٠ مليون مصري، وفقًا لأحدث المعايير العالمية التي تحافظ على صحة كل المصريين.وأكد الدكتور أحمد السبكي استمرار نجاح المنظومة في ظل وجود التكامل والتضافر بين الهيئات الثلاث المسئولة عن تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، الهيئة العامة للرعاية الصحية، باعتبارها أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل باعتبارها المسئولة عن إدارة تمويل النظام والحفاظ على الاستدامة المالية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، باعتبارها مسئولة عن المعايير القومية واستدامة جودة الخدمات الصحية المقدمة من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد مستقبل صحة المصريين.وتابع: أن المشروع من أعظم المشروعات التي جرى إنجازها في الإصلاح الاجتماعي، وتمكنت الدولة من تطبيق منظومة هائلة للتأمين الصحي الشامل في مصر، والانتهاء من محافظة بورسعيد وتفعيلها في الأقصر والإسماعيلية في أقرب وقت، لافتًا إلى أن نجاح المنظومة يعد انتصارًا لتحقيق إحدى أهداف منظمة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة في التغطية الصحية الشاملة داخل دول إقليم شرق المتوسط ومنها مصر بحلول عام ٢٠٣٠، والتي منها سيشكل أيضًا تقدم مصر في بلوغ الغايات الأخرى المتعلقة بالصحة والأهداف الأخرى، لتحقيق رؤيتها للتنمية الشاملة المستدامة مصر ٢٠٣٠.