قرار من النيابة فى واقعة اتهام سارة الطباخ لـ«الشرنوبى» بسرقة «سكوتر»

تواصل نيابة أكتوبر أول، برئاسة المستشار أسامة ربيع، رئيس النيابة، تحقيقاتها في اتهام المنتجة سارة الطباخ خطيبها السابق المطرب محمد الشر نوبي بسرقة «سكوتر» منها.باشر التحقيقات وكيل نيابة أكتوبر أول، إسلام عبد اللطيف، وطلب استدعاء المنتجة سارة الطباخ للإدلاء بشكواها، كما أمر باستدعاء المطرب محمد الشرنوبي لسماع أقواله في الاتهام الموجه إليه، كما طلب تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.كانت تلقت غرفة النجدة، تلقت بلاغًا من سيدة تطلب فيه تحرير محضر بعثورها على دراجة نارية «سكوتر» مسروقة منها داخل أحد الكومباوندات في أكتوبر، انتقلت قوة أمنية وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل لقسم الشرطة الذي أخطر نيابة أكتوبر أول، برئاسة المستشار أسامة ربيع رئيس النيابة للتحقيق.