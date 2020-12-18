رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 18 ديسمبر 2020 الموافق 03 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرعاية الصحية: استقبال 200 ألف مكالمة منذ تشغيل التأمين الصحي ببورسعيد

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 03:05 م
التأمين الصحي ببورسعيد
التأمين الصحي ببورسعيد
فاتن خديوى - سارة سعودى
طباعة
قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ترتكز على تأسيس نظام صحي قوي بأحدث المعايير العالمية، بداية من التخطيط الصحي المبني على أحدث ما توصل إليه علم النظم الصحية بتوفير الخدمات الصحية حسب احتياجات وطبيعة كل محافظة، إضافة إلى تنفيذ مشروعات رفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزات للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية بأحدث التقنيات والمستلزمات والتجهيزات الطبية وغير الطبية، وكذلك التحول المؤسسي بنقل الأصول وتوحيد جهات مقدمي الخدمة الصحية، والتأهيل والتدريب للعنصر البشري والبعثات للأطقم الطبية لتعزيز ونقل الخبرات في مختلف التخصصات الطبية وفقًا لأحدث الممارسات العالمية، إلى جانب الإعلام والتوعية وتفعيل التواصل المجتمعي مع المنتفعين وإتاحة اختيارهم مقدمي الخدمة الصحية، بالإضافة إلى الميكنة والتحول الرقمي للخدمات الصحية.

وأضاف، أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد يتيح خدمة حجز المواعيد في مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية التابعة لهيئة الرعاية الصحية طبقًا لأحدث النظم الصحية العالمية، حيث أنه بإمكان المرضى حجز مواعيد الكشف بكل سهولة من خلال الاتصال بالكول سنتر ١٥٣٤٤ مجانًا، كما أن حجز المواعيد في المستشفيات أو العيادات التخصصية يتطلب تحويلًا من مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية والذي يضمن عدم تشغيل الأجهزة الطبية بالمستشفيات دون فائدة تشغيلية لها بما يسهم في الحفاظ على أصول المستشفيات وعلى الموارد العامة للدولة واستدامة المشروع.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن منظومة الكول سنتر ١٥٣٤٤ للحجز والاستفسارات والشكاوى، تعمل من خلال فريق متكامل مدرب على أعلى مستوى لكسب ثقة المتعاملين وتحقيق رضا المنتفعين، ويختص بتلقي مكالمات الحجز للكشف بالمراكز والوحدات الصحية في كل محافظة يُطبق بها نظام التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من كافة أنحاء الجمهورية حول آليات عمل المنظومة ومواعيد تطبيقها بالمحافظات الأخرى، إلى جانب تلقي الشكاوى الخاصة بالمنظومة الجديدة والعمل الفوري والسريع على حلها، مشيرًا إلى أن الكول سنتر منذ بداية تشغيل التأمين الصحي الشامل ببورسعيد وحتى الآن استقبل أكثر من 200 ألف مكالمة ما بين حجز للكشف وشكاوى واستفسارات، فيما تخطت نسبة رضاء المنتفعين عن خدمات المنظومة حسب الإحصاءات الرسمية 93% دون أية شكاوى من جودة الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

وأضاف أن ذلك علاوة على استغلال نظام التأمين الصحي الشامل الجديد تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ضمن العالم الرقمي بتطبيقات كثيرة، ومن أبرزها إنشاء صفحة الفيسبوك الرسمية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد والتي وصل عدد المتابعون للصفحة بها ١،٦٩٢،١٠٩ مليون متابع حتى الآن، بالإضافة إلى صفحات الفيسبوك الرسمية للهيئة العامة للرعاية الصحية وصفحات فروعها بكل محافظة يتم تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بها، وذلك في إطار تفعيل وتحقيق التواصل المجتمعي مع المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل الجديد، وتوعيتهم واستطلاع أرائهم ومقترحاتهم حول الارتقاء المستمر بالمنظومة.

وتابع أن ذلك بالإضافة إلى التطبيقات الإلكترونية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والمتمثلة في خدمة السجل الطبي الإلكتروني الموحد الذي يحتوي على المعلومات والبيانات الطبية الخاصة بكل مريض وإتاحة نقل هذه المعلومات إلكترونيًا ولحظيًا عن طريق شبكات البيانات بين المنشآت الصحية المختلفة للهيئة العامة للرعاية الصحية المسئولة عن ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، والذي يدعم ولأول مرة في مصر ربط الأسر من خلال هذه السجلات على المراكز والوحدات الصحية.

وهذا بالإضافة أيضًا إلى تطبيقات تقديم خدمات التشخيص والتطبيب عن بُعد المتاحة لمنتفعي المنظومة الجديدة حاليًا، سواء عن طريق الحصول على الاستشارات الطبية من خلال تطبيقات الهاتف المحمول كتطبيق البالطو بمحافظتي بورسعيد والأقصر، أو من خلال إتاحة أرقام تواصل هاتفية للحصول على الاستشارات الطبية تليفونيًا أو عبر الواتساب.

موضوعات متعلقة

النائب العام يأمر بدراسة أوجه الطعن على حكم براءة المتهمين فى واقعة «سيدة الكرم»

خاص.. مصطفى مراد فهمى الأقرب لرئاسة الجبلاية

الإنتربول المصري يطالب بتسليم المتهمين الإيطاليين بنهب آثار مصر

تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة 18-12-2020

الصور

image description

كمامات وتباعد فى افتتاح 12 مسجدًا بدمياط

image description

نتائج القافلة التنموية الشاملة بأسيوط في محطتها الأخيرة

image description

افتتاح 12 مسجدًا في دمياط

image description

استمرار أعمال رصف الشوارع والميادين الرئيسية غرب أسيوط

image description

المجلس القومي للمرأة بأسيوط: ندوات وزيارات منزلية للوقاية من كورونا

الأكثر قراءة

النائب العام يأمر بدراسة أوجه الطعن على حكم براءة المتهمين فى واقعة «سيدة الكرم»

دراسة تكشف «ظاهرة خطيرة» بين كورونا والإنفلونزا

توجيه حكومى جديد بشأن «شيشة المقاهى»

أبو ريدة يخطط لمفاجأة فى رئاسة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

إفريقيا بمواجهة موجة ثانية من وباء كورونا

13 ألف شخص يتطوعون لتجربة لقاح صينى ضد كورونا فى باكستان

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة شهر ديسمبر 2020

تقرير: الصين تسعى لتطعيم 50 مليون شخص خلال شهرين

أيام زمان

«بسبب الزعيم».. محمد جلال عبدالقوى يكشف سبب توبته عن الكتابة السينمائية

«سنوات السجن والخروج من الأهلي».. قيام وانهيار إمبراطورية مرتضى منصور

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

«نعم.. ليست هناك مشاكل فى أن يقبل أحدهم ابنتى».. آراء عماد حمدى فى القبلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
وسيط تمزقت ملابسه!
مدحت بشاى
فى البدء كانت مصر.. والدراما كمان
د. محمد عفيفي
الأرمن وصناعة السينما فى مصر
جمال طه
استعدادات مصر لمواجهة مخاطر «سد النهضة»
المزيد

الثقافة

في يومها العالمي.. كواليس مصادرة كتاب «مقدمة في فقه اللغة العربية»

جيهان عمر: بهاء عبد المجيد الذي تسبقه دائما رائحة الجاردينيا

وزيرة الثقافة: رعاية ذوى القدرات الخاصة وتنمية قدراتهم واجب وطنى

«الكتب الممنوعة بين الإبداع والمحاكم» كتاب يرصد تاريخ الحجب والمصادرة