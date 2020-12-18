الرعاية الصحية: استقبال 200 ألف مكالمة منذ تشغيل التأمين الصحي ببورسعيد

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ترتكز على تأسيس نظام صحي قوي بأحدث المعايير العالمية، بداية من التخطيط الصحي المبني على أحدث ما توصل إليه علم النظم الصحية بتوفير الخدمات الصحية حسب احتياجات وطبيعة كل محافظة، إضافة إلى تنفيذ مشروعات رفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزات للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية بأحدث التقنيات والمستلزمات والتجهيزات الطبية وغير الطبية، وكذلك التحول المؤسسي بنقل الأصول وتوحيد جهات مقدمي الخدمة الصحية، والتأهيل والتدريب للعنصر البشري والبعثات للأطقم الطبية لتعزيز ونقل الخبرات في مختلف التخصصات الطبية وفقًا لأحدث الممارسات العالمية، إلى جانب الإعلام والتوعية وتفعيل التواصل المجتمعي مع المنتفعين وإتاحة اختيارهم مقدمي الخدمة الصحية، بالإضافة إلى الميكنة والتحول الرقمي للخدمات الصحية.وأضاف، أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد يتيح خدمة حجز المواعيد في مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية التابعة لهيئة الرعاية الصحية طبقًا لأحدث النظم الصحية العالمية، حيث أنه بإمكان المرضى حجز مواعيد الكشف بكل سهولة من خلال الاتصال بالكول سنتر ١٥٣٤٤ مجانًا، كما أن حجز المواعيد في المستشفيات أو العيادات التخصصية يتطلب تحويلًا من مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية والذي يضمن عدم تشغيل الأجهزة الطبية بالمستشفيات دون فائدة تشغيلية لها بما يسهم في الحفاظ على أصول المستشفيات وعلى الموارد العامة للدولة واستدامة المشروع.وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن منظومة الكول سنتر ١٥٣٤٤ للحجز والاستفسارات والشكاوى، تعمل من خلال فريق متكامل مدرب على أعلى مستوى لكسب ثقة المتعاملين وتحقيق رضا المنتفعين، ويختص بتلقي مكالمات الحجز للكشف بالمراكز والوحدات الصحية في كل محافظة يُطبق بها نظام التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من كافة أنحاء الجمهورية حول آليات عمل المنظومة ومواعيد تطبيقها بالمحافظات الأخرى، إلى جانب تلقي الشكاوى الخاصة بالمنظومة الجديدة والعمل الفوري والسريع على حلها، مشيرًا إلى أن الكول سنتر منذ بداية تشغيل التأمين الصحي الشامل ببورسعيد وحتى الآن استقبل أكثر من 200 ألف مكالمة ما بين حجز للكشف وشكاوى واستفسارات، فيما تخطت نسبة رضاء المنتفعين عن خدمات المنظومة حسب الإحصاءات الرسمية 93% دون أية شكاوى من جودة الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.وأضاف أن ذلك علاوة على استغلال نظام التأمين الصحي الشامل الجديد تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ضمن العالم الرقمي بتطبيقات كثيرة، ومن أبرزها إنشاء صفحة الفيسبوك الرسمية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد والتي وصل عدد المتابعون للصفحة بها ١،٦٩٢،١٠٩ مليون متابع حتى الآن، بالإضافة إلى صفحات الفيسبوك الرسمية للهيئة العامة للرعاية الصحية وصفحات فروعها بكل محافظة يتم تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بها، وذلك في إطار تفعيل وتحقيق التواصل المجتمعي مع المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل الجديد، وتوعيتهم واستطلاع أرائهم ومقترحاتهم حول الارتقاء المستمر بالمنظومة.وتابع أن ذلك بالإضافة إلى التطبيقات الإلكترونية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والمتمثلة في خدمة السجل الطبي الإلكتروني الموحد الذي يحتوي على المعلومات والبيانات الطبية الخاصة بكل مريض وإتاحة نقل هذه المعلومات إلكترونيًا ولحظيًا عن طريق شبكات البيانات بين المنشآت الصحية المختلفة للهيئة العامة للرعاية الصحية المسئولة عن ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، والذي يدعم ولأول مرة في مصر ربط الأسر من خلال هذه السجلات على المراكز والوحدات الصحية.وهذا بالإضافة أيضًا إلى تطبيقات تقديم خدمات التشخيص والتطبيب عن بُعد المتاحة لمنتفعي المنظومة الجديدة حاليًا، سواء عن طريق الحصول على الاستشارات الطبية من خلال تطبيقات الهاتف المحمول كتطبيق البالطو بمحافظتي بورسعيد والأقصر، أو من خلال إتاحة أرقام تواصل هاتفية للحصول على الاستشارات الطبية تليفونيًا أو عبر الواتساب.