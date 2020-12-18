35 مليون جنيه قيمة مشروعات استثمارية بمراكز الشباب بالقليوبية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أن إجمالي عدد المشروعات الاستثمارية بمراكز الشباب بلغ ٣٥ مشروعا استثماريا بنظام حق الانتفاع bot بقيمة إنشائية تقدر بنحو 75 مليونا و150 ألف جنيه المشروعات بين إنشاء حمامات سباحة وملاعب (خماسي وسباعي) ومحلات وصالات أفراح وأنشطة وكافيتريا.أوضح بيان للمديرية أنه جري البدء في طرح الأماكن غير المستغلة بمراكز الشباب للاستثمار بنظام حق الانتفاع BOT حيث أولت لجنة الاستثمار بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية اهتماما كبيرا بالطرح الاستثماري لتحقيق نقلة نوعية وحضارية بمراكز الشباب.أشار البيان أن المشروعات الاستثمارية توفر الدخل الثابت لمراكز الشباب الذي يساعدها في تنفيذ أنشطة رياضية وثقافية اكثر كما يرفع عن كاهل الدولة عبء تطوير المراكز وزياده الايرادات.أوضح أن القليوبية إنتهت من تنفيذ 20 مشروع وجاري تنفيذ 15 مشروع جديد، ولا زالت تسعى مراكز الشباب الى طرح المزيد من المشروعات الاستثمارية التي تسهم في تطوير مراكز الشباب على مستوى المحافظة.