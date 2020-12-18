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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

نشرة الحوادث.. قرار جديد من النائب العام بشأن براءة المتهمين فى واقعة «سيدة الكرم»

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 03:36 م
سيدة الكرم
سيدة الكرم
محمد عيسى
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تقدم «الدستور» نشرة الحوادث عن أبرز القضايا والحوادث والمحاكمات التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شهدت الساعات القليلة الماضية قرارًا جديدًا من النائب العام بشأن براءة المتهمين فى واقعة «سيدة الكرم».

نشرة الحوادث اليوم الثلاثاء 18-12-2020

قرار جديد من النائب العام بشأن براءة المتهمين فى واقعة «سيدة الكرم»
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بتكليف المكتب الفني بمكتبه، بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة المعروفة بواقعة «سيدة الكرم».

ضبط 6 اختطفوا والد «مستريح» استولى على 12 مليون جنيه منهم
نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، في ضبط المتهمين باختطاف والد "مستريح" لاستيلاء ابنه على 12 مليون جنيه منهم

تسليم الطفل ضحية تعذيب والديه في الهرم لجدته
قررت النيابة تسليم الطفل ضحية والديه، اللذان عذباه واعتديا عليه بالضرب، وتسببا في إلحاق عدة إصابات بجسده، الطفل الضحية، لجدته، بعد توقيع الكشف الطبي عليه بمستشفى الهرم بمحافظة الجيزة، وإعداد تقرير وتقديمه للنيابة العامة التي تباشر التحقيق.

المتهم بتعذيب ابنه بالهرم: «كنت بأدبه لتبوله على نفسه»
اعترف المتهم بالاعتداء على ابنه البالغ من العمر 6 سنوات بالضرب والتعذيب، والتسبب في إلحاق إصابات متعددة بجسده، وإطفاء السجائر بجسده وإصابته بكسر في ذراعه، خلال مناقشته أمام الأجهزة الأمنية، بأنه كان يحاول تأديبه بسبب تبوله على نفسه، ومنعه من مرافقة أصدقاء السوء الذين اعتادوا الاعتداء عليه خلال قضاء المتهم وزوجته عقوبة السجن.

ابن يتعدى على أمه بمعاونة زوجته وصديقه فى كفر الزيات
تجرد ابن من مشاعر الإنسانية وتعدى علي والدته من مدينة كفر الزيات بالغربية، بمساعدة زوجته وصديقه وأحدثوا بها إصابات بالغة وكدمات بالوجه والجسم.

أمن قنا يُفرغ كاميرات المراقبة لحل لغز جثة «رضيع نجع حمادي»
بدأ رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، خلال الساعات القليلة الماضية، في تفريغ كاميرات المراقبة بمنطقة شارع 15 مايو ومسجد الفتح بمركز نجع حمادي؛ لحل لغز وتفاصيل العثور على جثة رضيع حديث الولادة، ملقاة داخل صندوق قمامة.

العثور على جثة شاب جراء سقوط سيارة بترعة فى الأقصر
عثرت قوات الإنقاذ النهري بالأقصر، بقيادة النقيب محمد عباس، صباح اليوم الجمعة، على جثة الشاب محمد إبراهيم اليمني، 40 سنة، غريقًا في ترعة "الرمادي" بالقرب من قرية القرايا التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر.

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