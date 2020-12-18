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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تأسيس فرع لجامعة طنطا بدولة جيبوتي

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 03:34 م
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، عن سفر وفد جامعى برئاسته إلى دولة جيبوتي خلال أيام؛ لتوقيع اتفاقيات تأسيس فرع للجامعة بالتعاون مع جامعة جيبوتي، بدعم كامل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار.

وأشار«ذكي»، إلى أن الوفد يضم الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام زيتون، مدير وحدة التعاون الدولى بالجامعة، والدكتور أسامة بدر، مدير وحدة رعاية الوافدين.

ولفت إلى أنه سيتم توفير كافة الإمكانات لدعم هذا الفرع وإرسال أعضاء من هيئة التدريس من جامعة طنطا، لسد العجز في مختلف التخصصات، وسيتم بحث استقبال طلاب الدراسات العليا فى جيبوتي بجامعة طنطا، وإلحاقهم بدرجات الماجستير والدكتوراه في التخصصات المختلفة، وتنظيم معسكرات تعليمية صيفية لطلاب مراحل البكالوريوس بالجامعة لتلبية الاحتياجات التعليمية، وتوفير برامج التعليم المناسبة لأبناء الأشقاء في دولة جيبوتي.




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