في عيد ميلاد براد بيت..لماذا تعشقه النساء؟

يوافق اليوم 18ديسمبر عيد ميلاد براد بيت الـ57 عامًا، ويمكن أن نقول أن أفلامه أثرت في عدة أجيال وتعلقت به كثيرات من النساء لحد العشق، ونرصد الأسباب.

براد بيت

«أكثر جاذبية»

يتميز براد بيت بأنه جذاب، تم اختياره باعتباره الرجل الأكثر جاذبية في العالم، من قبل وسائل الإعلام المختلفة.



براد بيت

«تاريخ إنساني طويل»

تنجذب إليه النساء لوجود جانب خيري في حياته ما يدل على كرمه، فهو يدعم حملة"ون" وهي منظمة تسعى لمحاربة الإيدز والفقر في العالم النامي، وفي عام 2007 تبرع وجولي بمبلغ مليون دولار أمريكي لثلاث منظمات في دارفور، تشاد والسودان.