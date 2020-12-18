رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 18 ديسمبر 2020 الموافق 03 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في عيد ميلاد براد بيت..لماذا تعشقه النساء؟

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 03:31 م
جريدة الدستور
شيماء دهب
طباعة
يوافق اليوم 18ديسمبر عيد ميلاد براد بيت الـ57 عامًا، ويمكن أن نقول أن أفلامه أثرت في عدة أجيال وتعلقت به كثيرات من النساء لحد العشق، ونرصد الأسباب.
براد بيت
براد بيت
«أكثر جاذبية»
يتميز براد بيت بأنه جذاب، تم اختياره باعتباره الرجل الأكثر جاذبية في العالم، من قبل وسائل الإعلام المختلفة.
براد بيت
براد بيت
«تاريخ إنساني طويل»
تنجذب إليه النساء لوجود جانب خيري في حياته ما يدل على كرمه، فهو يدعم حملة"ون" وهي منظمة تسعى لمحاربة الإيدز والفقر في العالم النامي، وفي عام 2007 تبرع وجولي بمبلغ مليون دولار أمريكي لثلاث منظمات في دارفور، تشاد والسودان.
«رجل القوس الحنون»
ينتمى براد بيت لبرج القوس الذى يتسم بالحنية، يهتم بمظهره وأناقته، كما أنه يهتم بالآخرين خاصة الجنس الناعم، ويراعي مشاعرهن ويعمل على تلبية كافة احتياجاتهن، وهذا من أسباب انجذاب النساء إليه.

موضوعات متعلقة

خاص.. مصطفى مراد فهمى الأقرب لرئاسة الجبلاية

تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة 18-12-2020

3 شواهد تدين ربيع ياسين في أزمة منتخب الشباب

أبو ريدة يخطط لمفاجأة فى رئاسة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة

الصور

image description

كمامات وتباعد فى افتتاح 12 مسجدًا بدمياط

image description

نتائج القافلة التنموية الشاملة بأسيوط في محطتها الأخيرة

image description

افتتاح 12 مسجدًا في دمياط

image description

استمرار أعمال رصف الشوارع والميادين الرئيسية غرب أسيوط

image description

المجلس القومي للمرأة بأسيوط: ندوات وزيارات منزلية للوقاية من كورونا

الأكثر قراءة

النائب العام يأمر بدراسة أوجه الطعن على حكم براءة المتهمين فى واقعة «سيدة الكرم»

دراسة تكشف «ظاهرة خطيرة» بين كورونا والإنفلونزا

توجيه حكومى جديد بشأن «شيشة المقاهى»

أبو ريدة يخطط لمفاجأة فى رئاسة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

إفريقيا بمواجهة موجة ثانية من وباء كورونا

13 ألف شخص يتطوعون لتجربة لقاح صينى ضد كورونا فى باكستان

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة شهر ديسمبر 2020

تقرير: الصين تسعى لتطعيم 50 مليون شخص خلال شهرين

أيام زمان

«بسبب الزعيم».. محمد جلال عبدالقوى يكشف سبب توبته عن الكتابة السينمائية

«سنوات السجن والخروج من الأهلي».. قيام وانهيار إمبراطورية مرتضى منصور

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

«نعم.. ليست هناك مشاكل فى أن يقبل أحدهم ابنتى».. آراء عماد حمدى فى القبلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
وسيط تمزقت ملابسه!
مدحت بشاى
فى البدء كانت مصر.. والدراما كمان
د. محمد عفيفي
الأرمن وصناعة السينما فى مصر
جمال طه
استعدادات مصر لمواجهة مخاطر «سد النهضة»
المزيد

الثقافة

في يومها العالمي.. كواليس مصادرة كتاب «مقدمة في فقه اللغة العربية»

جيهان عمر: بهاء عبد المجيد الذي تسبقه دائما رائحة الجاردينيا

وزيرة الثقافة: رعاية ذوى القدرات الخاصة وتنمية قدراتهم واجب وطنى

«الكتب الممنوعة بين الإبداع والمحاكم» كتاب يرصد تاريخ الحجب والمصادرة