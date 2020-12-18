13 ألف شخص يتطوعون لتجربة لقاح صينى ضد كورونا فى باكستان

تطوع 13 ألف شخص حتى الآن، في باكستان للخضوع لتجارب لقاح صيني مكافح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في جميع أنحاء البلاد.ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الجمعة، عن إعجاز خان، الطبيب المشرف على تجارب اللقاح في باكستان، قوله" إن التجارب البشرية الأولى للقاح بدأت فى 22 من شهر سبتمبر الماضى، ومنذ ذلك الحين فإن البلاد قد منحت جرعات اختبارية لـ13 ألف شخص".وتجرى تجارب اللقاح في خمسة مراكز فى باكستان، من بينها اثنان في كل من مدينتى كراتشي، ولاهور، وآخر في العاصمة إسلام آباد.وتوجد بالصين خمسة لقاحات مكافحة لفيروس كورونا المستجد في المراحل النهائية للتطوير، كما تخطط بكين لتطعيم 50 مليون شخص باللقاح قبل بداية السنة الجديدة القمرية فى شهر فبراير المقبل.