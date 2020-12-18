رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 18 ديسمبر 2020 الموافق 03 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الأذربيجاني: اتفاق وقف النار في «قره باغ» باقٍ

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 03:24 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
طباعة
أكد الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أن اتفاق وقف إطلاق النار في إقليم ناجورني قره باغ باق، ويترسخ، لافتا إلى أن الحرب التي شهدها الإقليم مؤخرا بين بلاده وأرمينيا باتت من الماضي.

وقال علييف، خلال اجتماع لمجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة: "أتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن حرب ناجورني قره باغ، يجب أن نتحدث عن المستقبل، وأن نتجاوز الماضي، فهذا بات من التاريخ".

وأوضح علييف أنه في يوم واحد تمت تسوية الاتفاق، متابعا: "سيكون أقوى وأقوى كل يوم"، مشيرا إلى أن مهمة حفظ السلام الروسية في الإقليم مهمة جدا، واستطاعت إيقاف حمام الدم والحرب بين أرمينيا وأذربيجان"، وفقا لوكالة سانا.

ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناجورني قره باغ دخل حيز التنفيذ في الـ10 من نوفمبر الماضي، وينص على توقف قوات البلدين عند مواقعها، وقيام الطرفين بتبادل الأسرى وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في الإقليم والممر الواصل بينه وبين أراضي أرمينيا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

خاص.. خطاب إقالة اللجنة الخماسية وتعيين لجنة مؤقتة

3 شواهد تدين ربيع ياسين في أزمة منتخب الشباب

رابط نتيجة القبول في كلية الشرطة 2020

تفاصيل مثيرة فى اعترافات الفنانة عبير بيبرس المتهمة بقتل زوجها

الصور

image description

كمامات وتباعد فى افتتاح 12 مسجدًا بدمياط

image description

نتائج القافلة التنموية الشاملة بأسيوط في محطتها الأخيرة

image description

افتتاح 12 مسجدًا في دمياط

image description

استمرار أعمال رصف الشوارع والميادين الرئيسية غرب أسيوط

image description

المجلس القومي للمرأة بأسيوط: ندوات وزيارات منزلية للوقاية من كورونا

الأكثر قراءة

النائب العام يأمر بدراسة أوجه الطعن على حكم براءة المتهمين فى واقعة «سيدة الكرم»

دراسة تكشف «ظاهرة خطيرة» بين كورونا والإنفلونزا

توجيه حكومى جديد بشأن «شيشة المقاهى»

أبو ريدة يخطط لمفاجأة فى رئاسة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

إفريقيا بمواجهة موجة ثانية من وباء كورونا

13 ألف شخص يتطوعون لتجربة لقاح صينى ضد كورونا فى باكستان

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة شهر ديسمبر 2020

تقرير: الصين تسعى لتطعيم 50 مليون شخص خلال شهرين

أيام زمان

«بسبب الزعيم».. محمد جلال عبدالقوى يكشف سبب توبته عن الكتابة السينمائية

«سنوات السجن والخروج من الأهلي».. قيام وانهيار إمبراطورية مرتضى منصور

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

«نعم.. ليست هناك مشاكل فى أن يقبل أحدهم ابنتى».. آراء عماد حمدى فى القبلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
وسيط تمزقت ملابسه!
مدحت بشاى
فى البدء كانت مصر.. والدراما كمان
د. محمد عفيفي
الأرمن وصناعة السينما فى مصر
جمال طه
استعدادات مصر لمواجهة مخاطر «سد النهضة»
المزيد

الثقافة

في يومها العالمي.. كواليس مصادرة كتاب «مقدمة في فقه اللغة العربية»

جيهان عمر: بهاء عبد المجيد الذي تسبقه دائما رائحة الجاردينيا

وزيرة الثقافة: رعاية ذوى القدرات الخاصة وتنمية قدراتهم واجب وطنى

«الكتب الممنوعة بين الإبداع والمحاكم» كتاب يرصد تاريخ الحجب والمصادرة