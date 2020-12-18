الرئيس الأذربيجاني: اتفاق وقف النار في «قره باغ» باقٍ

أكد الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أن اتفاق وقف إطلاق النار في إقليم ناجورني قره باغ باق، ويترسخ، لافتا إلى أن الحرب التي شهدها الإقليم مؤخرا بين بلاده وأرمينيا باتت من الماضي.وقال علييف، خلال اجتماع لمجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة: "أتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن حرب ناجورني قره باغ، يجب أن نتحدث عن المستقبل، وأن نتجاوز الماضي، فهذا بات من التاريخ".وأوضح علييف أنه في يوم واحد تمت تسوية الاتفاق، متابعا: "سيكون أقوى وأقوى كل يوم"، مشيرا إلى أن مهمة حفظ السلام الروسية في الإقليم مهمة جدا، واستطاعت إيقاف حمام الدم والحرب بين أرمينيا وأذربيجان"، وفقا لوكالة سانا.ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناجورني قره باغ دخل حيز التنفيذ في الـ10 من نوفمبر الماضي، وينص على توقف قوات البلدين عند مواقعها، وقيام الطرفين بتبادل الأسرى وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في الإقليم والممر الواصل بينه وبين أراضي أرمينيا.