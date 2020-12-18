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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

رئيس حي شرق مدينة نصر يتفقد المركز التكنولوجي

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:41 م
المركز التكنولوجي
المركز التكنولوجي
مصطفى عبدالله
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واصلت أحياء محافظ القاهرة تنفيذها لتكليفات اللواء خالد عبدالعال بالمرور على المراكز التكنولوجية ومتابعة سير العمل بها.

أجرى العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر، جولة تفقدية للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين اليوم الجمعة، وقام بإجراء لقاء للمواطنين لحل مشاكلهم وأعطى تعليماته لموظفي المركز بسرعة حل مشاكل المواطنين وتسهيل الإجراءات الورقية عليهم.

وتأتي الزيارة تنفيذًا لتلكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بالتيسير أمام المواطنين الطالبين التصالح في الأبنية وتذليل كافة العقبات أمامهم وتأدية العمل بمنتهى السلاسة أمامهم.

كان اللواء خالد عبدالعال شدد على نوابه الأربعة ورؤساء الأحياء بتقديم كافة التسهيلات أمام المواطنين للتصالح في البناء، وتوعد بزيارت مفاجئة لمقرات المراكز التكنولوجيو لمتابعة سير العمل بها.

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