مصرع عجوز سقط من أعلى منزله في البحيرة

لقي عجوز مصرعه، اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته نتيجة سقوطه من الدور الرابع بمنزله بشارع الجيش بكفرالدوار بمحافظة البحيرة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من نقطة شرطة مستشفى كفرالدوار المركزي يفيد بوصول مستشفى كفرالدوار المركزي، شخص بالعقد السابع من العمر، مصاب بكسور ونزيف بالمخ والبطن، نتيجة سقوطه من أعلى منزله الدور الرابع، وتوفى بالاستقبال متأثرًا بإصابته، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.