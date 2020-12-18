«نفس سام».. أسطوانات أكسجين «مضروبة» تقتل مصابى كورونا

فى الخامس من نوفمبر، أصيبت "فتحية" صاحبة الـ٦٣ عاما بكورونا، وبعد تشخيص مستشفى إسنا العام تبين أن حالتها متوسطة وتحتاج بروتوكول وزارة الصحة، فإن هناك حالات لا تحتاج للتواجد داخل المستشفيات، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يتعافى 80% من المصابين بمرض "كوفيد– 19" - دون الحاجة إلى العلاج في المستشفى، لحسن حظ السيدة أن ابنها الأكبر "آدم" طَبيب وحاصل على دبلوم في مكافحة العدوى.وقال آدم علي لـ"الدستور": في الأيام الاولى، استطعت تخفيف الأعراض عن أمى، لكن ظل ضيق التنفس، وازداد الأمر سوءًا في اليوم السادس.بدأت رحلة " آدم" في البحث عن أنبوبة أكسجين داخل مستشفيات الأقصر، لكن بلا جدوى لوجود أكثر من مستشفى عزل في المحيط استنفذت المخزون، وما كان له إلا كتابة منشور على مواقع التواصل الاجتماعي لاستغاثة بأماكن بيعها أو تأجيرها، في المقابل وجد عشرات يطرحون عليه أنابيب أكسجين استعمال منزلي، تردد في البداية خشية أن تتسبب في ضرر، لكن بعد تسلمها وفحصها تبين أنها أنبوبة غاز مضغوط للبوتوجاز.الواقعة ليست حالة فردية، حيث استغل موزعو الأنابيب الأزمة وحاجة المرضى إلى العلاج، فقاموا بجمع أسطوانات الغاز وملئها بالأكسجين، وتأجيرها لمرضى فيروس كورونا المحتاجين للتنفس الصناعي بمبلغ 500 جنيه في اليوم، مما يؤدي إلى أضرار جسيمة قد تؤثر على المريض، نتيجة تفاعل الأكسجين مع الغاز.احتكار أنابيب التنفس الصناعيأكد الدكتور عبدالله زقزوق، أحد أطباء الرعاية الحرجة بعزل 15 مايو، أنه لاحظ اختفاء أسطوانات التنفس الصناعي المخصصة لمرضى في دائرة واسعة من الصيدليات وأماكن بيع المستلزمات الطبية، في البداية كان مؤشرا لزيادة الحالات المحتاجة له في العزل، لكن تزامن ذلك مع احتكار يقوم به عدد من التجار لأسطوانات الغاز، وبالفعل بزغت مسألة نقص أنابيب الأكسجين، لا سيما أن "المنظم" الذي يتم تركيبه في أسطوانات الأكسجين، هو نفسه الذي يركب في الغاز، ما يمثل خطورة بالغة على المريض يختلط على نفسه الأكسجين مع الغاز المسال.في سياق متصل، قال الدكتور خالد زمزم، أستاذ الأمراض الصدرية بالأكاديمية العسكرية، إن اعتماد المريض على أجهزة تنفس بالمنزل دون إشراف طبيب أمر في منتهى الخطورة خاصة لمصابي كورونا، فالأمر يتطلب أولا قياس نسبة الأكسجين ويجب ألا تقل عن 92% من خلال جهاز مخصص لقياس نسبة الشخص المريض، فالكورونا تؤثر بشكل متغير على نسبة الدم، كما تؤثر على درجة السيلان، لذا تتغير متطلبات السبب من لحظة لأخرى، فيحتاج المريض لإشراف لحظي، مبشرا المواطنين بأن الاحتياج للتنفس الصناعي يكون لواحد من بين كل ستة أشخاص تتفاقم حالته ويمكن أن يعاني من صعوبة بالغة في التنفس، وتتفاقم الخطورة إن كان الأكسجين الواصل للمريض غير نقي، ومن الممكن أن يتسبب في جلطات دماغية فورية وموت سريع.ويوضح الدكتور حاتم الملاح، مسئول الرعاية الحرجة في مستشفى عزل ١٥ مايو، أن الأعراض البسيطة فقط هي التي يمكنها العلاج من خلال العزل المنزلي، أما في حالات ضيق التنفس يجب الاتصال بالأرقام المخصصة من الصحة والتوجه إلى أقرب مستشفى حميات، وبحسب قول أو توفير وحدة رعاية بالمنزل، وهو ما يستحيل تطبيقه على أرض الواقع لعدم توافر المستلزمات والأجهزة، لذا لا يفضل تماما استخدام أنبوبة الأكسجين في المنزل دون استشارة الطبيب، وذلك لأن هناك أنواعا مختلفة من الأكسجين منه في ماسك وقسطرة أنفية وكل مريض له درجات مختلفة من الأكسجين حسب حالته الصحية.وحذر الملاح من عدم الوعي الكافي بكيفية استخدام أنبوبة الأكسجين، إذا تركها المريض مفتوحة وإذا تعرضت الأنبوبة لتسريب أكسجين، خاصة مع وجود مدخن في المنزل فإذا أشعل سيجارة في المكان قد تؤدي إلى كارثة، ولذلك يجب متابعة الطبيب قبل الإقدام على تلك الخطوة، وإن سلم الأمر عن تنفس المريض من أنبوب غاز البوتوجاز لن يسلم من الاشتعال السريع، لذلك يجب الاشراف على التنفس الصناعي المنزلى بعد أن أصبح المحتاجون له في نحو 30% من المعزولين.