غالية بن علي تنتهي من تسجيل ألبومها المصري

وعلقت عليها قائلة "ما يدوم حال، اليوم تنتهي المرحلة الأولى من ولادة الألبوم المصري كمية بهجة وفرح مسحوا التعب والإرهاق وليالي الأرق".



وأضافت "عادة ما أكون في مصر في هذه الفترة من السنة، واليوم في عهد الوباء كانت هذه طريقتي في إلغاء الحواجز ودوام الوصل مع من أحب.. أقول هذا وأنا أسمع "أنا حرة" بأوتار مفضل عظوم وانسان نواريه وتوزيعاتها الجديدة، وهي قصيدة "دي سحالي" لفؤاد حداد والذي ارتبط بصديقي زكريا وبالإسكندرية لسبب ما إلى اللقاء في المرحلة الثانية في مصر إن شاء الله مع الرفاق هناك".



كشفت الفنانة التونسية غالية بن علي عن انتهائها من تسجيل أغاني ألبومها المصري الجديد في ستوديو الأهرام ببروكسل، حيث نشرت صورها عبر حسابها على فيسبوك