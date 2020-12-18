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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 25 ألف كمامة مجهولة المصدر بالغربية

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 03:32 م
كمامة مجهولة المصدر
كمامة مجهولة المصدر
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تمكنت مباحث التموين بمحافظة الغربية بالاشتراك مع مديرية التموين، اليوم الجمعة، من ضبط 25 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، داخل مصنع غير مرخص بنطاق المحافظة، قبل طرحها للبيع بالأسواق.

تلقى العميد وليد العيسوي، مدير مباحث التموين بالمحافظة، إخطارا بضبط 25 ألف قطعة كمامة طبية، دون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية، بدون ترخيص، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتحري شئونها.

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