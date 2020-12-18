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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

استعدادًا للشتاء.. حملة لتطهير البالوعات في الزاوية الحمراء

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 03:29 م
تطهير البالوعات
تطهير البالوعات
مصطفى عبدالله
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واصل حي الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، استعداداته للتقلبات المناخية بالمرور على البالوعات المتواجدة بنطاقه حسب أجندة عمل الحي، وتنفيذًا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، برفع درجة الاستعدادية لمواجهة الأمطار، ونفذت أجهزة حي الزاوية الحمراء تحت قيادة اللواء هشام عصمت عبدالحميد، رئيس الحي، حملة لتطهير بالوعات الصرف الصحى بشارع المستشفى من قبل إدارة الصرف الصحى.

كما واصل الحي تنفيذ الخطة الخاصة برفع كفاءة الإنارة في إطار تنفيذ تكليفات محافظ القاهرة بالتواجد بالشوارع لمتابعة ما يتم من أعمال ومراقبة الإنارة، حيث تمت متابعة رفع كفاءة الإنارة بشارع المستجد من شارع الشركات.

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