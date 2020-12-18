أبطال كمال الأجسام بجامعة سوهاج يشاركون في دورة الشهيد الرفاعي بطنطا

يشارك اليوم منتخب جامعة سوهاج لكمال الأجسام في دورة الشهيد الرفاعي 48 المقامة بجامعة طنطا، والتي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والمعاهد العليا.صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، مضيفًا أن الدورة رياضية وتقام سنويًا لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا، كما تضم العديد من الألعاب الرياضية كالسباحة، تنس الطاولة، رفع الأثقال، والكاراتيه، وألعاب القوى.وقال نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، إن الجامعة تشارك في البطولة بوفد مكون من ٥ طلاب من ممثلي منتخب الجامعة في كمال الأجسام.