فلسطين تسجل 2170 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الجمعة تسجيل 2170 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وقالت الكيلة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، إنه تم تسجيل 21 وفاة، و1791 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 80.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18.9%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.