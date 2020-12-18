رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 18 ديسمبر 2020 الموافق 03 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تامر حسني يقدم حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 03:26 م
جريدة الدستور
أمير محمد خالد
طباعة
اتفق الاتحاد المصري لكرة اليد مع الفنان تامر حسني على تقديم حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد، التي تقام في مصر في شهر يناير المقبل، ورحب تامر حسني فور علمه وترشيحه على الفور، ومن المقرر أن يجهز أغنية خاصة بهذه الاحتفالية، وتلعب البطولة في مصر، ويواجه منتخبنا في الافتتاح الفريق التشيلي.

يشار إلى أن الفنان تامر حسني قدم مؤخرًا حفل افتتاح الدور الـ42 من مهرجان القاهرة الدولي، وقدم أغنية جديدة خاصة بالمهرجان، هي "الدنيا فيلم" من تأليف منة عدلي القيعي، كما افتتح تامر حسني، أمس، مهرجان دبي للتسوق في أحد المولات الضخمة بدبي بمشاركة الفنان حسين الجسمي.

موضوعات متعلقة

3 شواهد تدين ربيع ياسين في أزمة منتخب الشباب

رابط نتيجة القبول في كلية الشرطة 2020

دراسة تكشف «ظاهرة خطيرة» بين كورونا والإنفلونزا

تقدر بـ200 مليون دولار.. ثروة مارادونا تخرج جثته من القبر

الصور

image description

كمامات وتباعد فى افتتاح 12 مسجدًا بدمياط

image description

نتائج القافلة التنموية الشاملة بأسيوط في محطتها الأخيرة

image description

افتتاح 12 مسجدًا في دمياط

image description

استمرار أعمال رصف الشوارع والميادين الرئيسية غرب أسيوط

image description

المجلس القومي للمرأة بأسيوط: ندوات وزيارات منزلية للوقاية من كورونا

الأكثر قراءة

النائب العام يأمر بدراسة أوجه الطعن على حكم براءة المتهمين فى واقعة «سيدة الكرم»

دراسة تكشف «ظاهرة خطيرة» بين كورونا والإنفلونزا

توجيه حكومى جديد بشأن «شيشة المقاهى»

أبو ريدة يخطط لمفاجأة فى رئاسة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

إفريقيا بمواجهة موجة ثانية من وباء كورونا

13 ألف شخص يتطوعون لتجربة لقاح صينى ضد كورونا فى باكستان

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة شهر ديسمبر 2020

تقرير: الصين تسعى لتطعيم 50 مليون شخص خلال شهرين

أيام زمان

«بسبب الزعيم».. محمد جلال عبدالقوى يكشف سبب توبته عن الكتابة السينمائية

«سنوات السجن والخروج من الأهلي».. قيام وانهيار إمبراطورية مرتضى منصور

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

«نعم.. ليست هناك مشاكل فى أن يقبل أحدهم ابنتى».. آراء عماد حمدى فى القبلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
وسيط تمزقت ملابسه!
مدحت بشاى
فى البدء كانت مصر.. والدراما كمان
د. محمد عفيفي
الأرمن وصناعة السينما فى مصر
جمال طه
استعدادات مصر لمواجهة مخاطر «سد النهضة»
المزيد

الثقافة

في يومها العالمي.. كواليس مصادرة كتاب «مقدمة في فقه اللغة العربية»

جيهان عمر: بهاء عبد المجيد الذي تسبقه دائما رائحة الجاردينيا

وزيرة الثقافة: رعاية ذوى القدرات الخاصة وتنمية قدراتهم واجب وطنى

«الكتب الممنوعة بين الإبداع والمحاكم» كتاب يرصد تاريخ الحجب والمصادرة