تامر حسني يقدم حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد

اتفق الاتحاد المصري لكرة اليد مع الفنان تامر حسني على تقديم حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد، التي تقام في مصر في شهر يناير المقبل، ورحب تامر حسني فور علمه وترشيحه على الفور، ومن المقرر أن يجهز أغنية خاصة بهذه الاحتفالية، وتلعب البطولة في مصر، ويواجه منتخبنا في الافتتاح الفريق التشيلي.يشار إلى أن الفنان تامر حسني قدم مؤخرًا حفل افتتاح الدور الـ42 من مهرجان القاهرة الدولي، وقدم أغنية جديدة خاصة بالمهرجان، هي "الدنيا فيلم" من تأليف منة عدلي القيعي، كما افتتح تامر حسني، أمس، مهرجان دبي للتسوق في أحد المولات الضخمة بدبي بمشاركة الفنان حسين الجسمي.