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لايف ستايل

هرمونات الذكورة وتأثيرها فى تشكيل شخصية الرجل

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:40 م
جريدة الدستور
وفاء النجار
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يقول تشارلي يزالس أستاذ الهرمونات البنائية بجامعة بنسلفانيا: "يقدم إكسير الذكورة هرمون "التستوستيرون" للرجل بعض المميزات الجسدية والعقلية والسلوكية المطلوبة، ليست مجانية، إنها مدفوعة الثمن، يدفع الرجل فيها معدلًا أعلى من الأمراض مثل قرحة المعدة وتصلب الشرايين والصدمات الدماغية والقلبية وعمرًا أقصر من المرأة بسبع سنوات في المتوسط، بل عليه أن يلتزم بقواعد اللعبة حتى آخرها، فالقاعدة تقول "أنجز أمورك سريعًا فقد تموت صغيرا".

ونتعرف على تأثير هرمون الذكورة فى تشكيل شخصية الرجل:
• يساهم هرمون التستوستيرون ويرمز له بـ (T) في إمداد الذكور بقصبة هوائية وشعب هوائية أوسع من الإناث وقدرة أعلى للرئتين بنسبة تصل إلى 30%، كما يمد الهرمون الرجل بقلب أقوى وأقدر على ضخ كميات أكبر من الدماء التي تحتوي على الهيموجلوبين أعلى من النساء بمقدار العُشر. كذلك تكون آلية تجلط الدم في الرجال أسرع عن النساء وهذه العوامل هي التي تمكن الرجل من القيام بجهد جسماني أكبر مع قدرة أكبر لإيقاف النزف والتئام الجروح إذا ما أصيب أثناء سعيه الشاق وراء الرزق أو الصراع من أجل حماية أسرته ومجتمعه.
• يعد الجهاز الهضمي ليقوم بالمهام العضلية المطلوبة من الرجال، فالأسنان وعضلات المضغ أقوى وعدد غدد الهضم أكثر نشاطًا كما يمدهم بشهية أكبر للحوم وباقي البروتينات والدهون، مما يجعله أكثر عرضة لأمراض قرحة المعدة وتصلب الشرايين والصدمات الدماغية والقلبية.
• الهرمون يؤدى إلى زيادة معدل إنتاج الطاقة في الجسم، فكان لا بد من وجود جهاز تبريد كفء يتمكن من التخلص من الحرارة الناتجة عن المجهود العضلي، لذلك تم تزويد جلد الرجل بكم أكبر من الغدد العرقية.
• إذا كان جسم المرأة معدًا بطريقة تمكنه من تحمل الإجهاد طويل المدى، مثل حمل جنين تسعة أشهر متصلة، فإن جسم الرجل قد أعد للقيام بالمجهودات العنيفة قصيرة المدى، التي غالبًا ما تنتهي بنهاية اليوم، ولكن على الجانب الآخر فإن هرمون الذكورة يقلل من فاعلية جهاز المناعة، مما جعل ذكور جميع الحيوانات وكذلك الإنسان أكثر عرضة للأمراض المُعدية.
• تبين للعلماء من خلال الأبحاث أن مستوى الهرمون يتأرجح بين ارتفاع وانخفاض على مدار اليوم من أجل أن يعد الرجال للتحديات العضلية والعقلية والنفسية، ولو أن مستواه ظل ثابتًا عند المعدل المرتفع طوال اليوم لأصبح الإنسان هائجًا ومتوترًا وفاقدًا الصبر طوال يومه، فينخفض متوسط عمر الرجل عن المرأة بحوالي عشرين عامًا.
• ثبت للعلماء أن الهرمون يمارس تأثيراته السلوكية والجنسية والتنظيمية والعدوانية من خلال تأثيره المباشر على القشرة المخية للنصف الأيمن من المخ.
• من استخدامات هرمون الذكورة أنه يستخدم في تنشيط النمو للأطفال ذوي القامة القصيرة فيعوض جزءا من وظيفة هرمون النمو.
• وعن علاقات الهرمون بالسلوك الإنساني للأزواج، فقد لوحظ ارتفاع مستواه عند الأزواج الذين يعانون من مشاكل متكررة، أما إذا وفق الرجل لزواج سعيد فإن مستوى الهرمون ينخفض في دمه وينخفض أكثر إذا ما رزق بأطفال وصار أبا ويرتفع مرة أخرى إذا اضطربت سفينة الزواج.
• إذا تناولت الأم أثناء الحمل جرعات من هرمونات الذكورة لأسباب علاجية فإن أبناءها يكونون عدوانيين وأكثر اعتمادًا على أنفسهم بنسبة تبلغ ضعف أشقائهم الذين لم تتناول أمهاتهم هذه الجرعات.
• يبلغ مستوى هرمونات الذكورة في الإناث حوالي 5-8% من مستواها عند الذكور ولا يتغير هذا المستوى خلال اليوم مما يجعل النساء يفضلن الحياة الهادئة المستقرة حتى يتمكن من تربية أبنائهن الذين ينمون ببطء.
•أظهرت الدراسات أن الفتيات اللاتي لديهن مستويات مرتفعة من هرمون الذكورة يكن أعلى مستوى في الرياضيات والعلوم من الفتيات اللاتي عندهن نسبة مرتفعة من هرمون الأنوثة (الاستروجين).
•أثبتت الأبحاث أن مخ الذكور أقل عرضة للإجهاد من مخ الإناث بفعل هرمون الذكورة، وقد يعترض البعض ويقول إن أولادهم الذكور لا يستطيعون المذاكرة لفترات طويلة كما تفعل أخواتهم. وقد أثبتت الدراسات أن السبب في ذلك لا يرجع إلى إجهاد العقل ولكن إلى الملل الذي يصيب الأولاد قبل البنات.
• التستوستروين (الذكورة) هو المسئول عن إيقاظ الرغبة الجنسية عند كل من الذكور والإناث وتشتد هذه الرغبة مع زيادة مستوى هذا الهرمون في الدم في كلا الجنسين.
• يرجع ما يتميز به الرجل من شدة الميول الجنسية إلى ارتفاع مستوي هرمون الذكورة لديه بحوالي عشرين ضعفًا عن مستواه في المرأة، وكلما زاد مستوى هذا الهرمون زادت الشهية الجنسية لكل من الرجل والمرأة.
• يتم استهلاك الهرمون في كلا الجنسين بممارسة الرياضة، لذا ينصح المراهقون والمراهقات ذوو الرغبة الجنسية الشديدة بممارسة الرياضة للتخفيف من شدة ضغوط هذه الرغبة، مع تحذير واحد أن الرياضات مثل المصارعة الحرة والجري لمسافة 100 متر تنشط إفراز هذا الهرمون، لذا فمن الأفضل ممارسة الجمباز، الجري لمسافات طويلة، ممارسة ألعاب السويدي.



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