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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 6 اختطفوا والد «مستريح» استولى على 12 مليون جنيه منهم

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 01:57 م
جريدة الدستور
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، في ضبط المتهمين باختطاف والد "مستريح" لاستيلاء ابنه على 12 مليون جنيه منهم.

و تلقى قسم أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، بلاغًا من موظف بالمعاش مقيم ببندر طلخا، يفيد بتلقيه اتصال هاتفى من مجهول أبلغه باختطاف شقيقه الذي يبلغ من العمر 84 سنة، تاجر، ومطلوب لتنفيذ حكم في قضيتي "نصب، استيلاء"، لسابقة قيام ابن شقيقه، حاصل على بكالوريوس ويعمل بالخارج منذ حوالى عام، بالاستيلاء على 12 مليون جنيه منه وبعض التُجار، مقيمين بدائرة مركز كفر سعد بدمياط، لاستثمارها في مجال تجارة المواد الغذائية إلا أنه لم يفى بذلك أو يقوم برد تلك المبالغ.

و توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي إلى تحديد مرتكبي الواقعة 6 متهمين.

و عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام وعقب استشعارهم بملاحقتهم أمنيًا وتضييق الخناق عليهم، تخلوا عن المجنى عليه بالقرب من قرية الوكالة دائرة مركز شربين، وتم ضبطهم وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات اعترفوا بها مؤكدين ارتكابهم الواقعة، واتفاقهم على اختطاف المجنى عليه لاستيلائه برفقة ابنه منهم على مبالغ مالية بقصد تشغيلها ولم يقم بردها.

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