تفاصيل زيارة رئيس الأركان الأمريكي إلى إسرائيل

يزور مارك ميلي رئيس أركان الجيش الأمريكي، تل أبيب، لعقد مباحثات حول تعزيز التعاون الأمني مع الجيش الإسرائيلي والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.ووصل ميلي إلى تل أبيب، مساء أمس الخميس، إذ شارك أفيف كوخافي رئيس الأركان الإسرائيلي، في الاحتفال بالليلة الأخيرة في عيد الأنوار اليهودي «حانوكا»، في إطار المباحثات الثنائية بينهما، بالإضافة إلى الاطلاع على تقرير من المخابرات العسكرية الإسرائيلية حول التهديدات الأمنية الإيرانية.ويأتي وجود ميلي في إسرائيل بعد الزيارة التي أجراها روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي، الأحد الماضي، إلى هناك، لعقد عدة لقاءات مع المسئولين الإسرائيليين، على رأسهم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي.وأعلن البيت الأبيض أن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي سيجري زيارة إلى البحرين وإسرائيل، في أواخر شهر ديسمبر الجاري، أو أوائل شهر يناير المقبل، فيما قالت مصادر إسرائيلية إن زيارة بنس المرتقبة قد تشهد الإعلان عن اتفاقيات تطبيع جديدة لدولتين عربيتين مع إسرائيل.