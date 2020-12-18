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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2085 إصابة جديدة و145 وفاة بكورونا فى النمسا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 02:06 م
كورونا في النمسا
كورونا في النمسا
ا ش ا
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أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم تسجيل 2085 إصابة جديدة و145 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وقال بيان لوزارة الصحة، اليوم الجمعة، إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 334 ألفًا و913 حالة، وقد تعافى منها 297 ألفًا و424 حالة، بينما توفى 5127 حالة.

وأشار البيان إلى تواجد 3073 حالة فى المستشفى، منها 495 حالة في العناية المكثفة.

وأوضح أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في العاصمة فيينا وبلغت 441 حالة ثم النمسا السفلى 423 حالة تليها النمسا العليا 297 حالة وستيريا 253 حالة، في حين جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 84 حالة.

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