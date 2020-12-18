إعدام أغذية وتحرير 5 محاضر في حملة على 14 منشأة ببني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، على استمرار وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمحال والصيدليات لضبط الوضع في مجال تداول السلع في هذه المواقع ومواجهة كافة صور الغش التجاري حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، ومواجهة التلاعب في الأسعار أو احتكار السلع وبيعها في السوق السوداء، خاصة في مجال الأدوية والمطهرات والمنظفات التي يزداد الطلب عليها في ظل الظروف الراهنة، والتي تشهد توجيه معظم الجهود لمجابهة فيروس كورونا المستجد.جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير الصحة الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج حملات الرقابة الصحية بالتنسيق مع التموين والجهات الرقابية المعنية، مشيرًا إلى أنه كلف الدكتورة أمنية حسن، المدير الوقائي بتكثيف الرقابة على أماكن عرض وبيع الأغذية، وبناء على ذلك قام فريق مراقبة الأغذية بإدارة بني سويف الصحية، بعمل حملة على كافيتريا جامعة بني سويف ومطاعم الوجبات السريعة، حفاظًا على سلامة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع الجامعة والجهات المعنية.وأسفرت الحملة عن المرور على 14 منشأة، وتم سحب 22 عينة أغذية مختلفة وإرسالها للمعمل للتحليل، وإعدام 25 كيلو أغذية غير محتفظة بخواصها الطبيعية، وتحرير عدد 5 محاضر جنحة.