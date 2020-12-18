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عالم

وزير الصحة الأمريكي يواصل عمله بعد ثبوت إصابة زوجته بكورونا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 01:52 م
جريدة الدستور
وكالات
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أبلغ وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي أليكس أزار موظفيه، أن الفحوص أثبتت إصابة زوجته جنيفر بفيروس كورونا، لكنه قال إنه سيواصل العمل وسيتبع الإرشادات الخاصة بالعاملين الأساسيين.

وقال في رسالة أرسلت نسخة منها عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز اليوم الجمعة، إنه وأطفاله خضعوا للفحص وجاءت نتائجهم سلبية.

وقال في الرسالة "بناء على توجيهات طبيبي وخبراء الصحة العامة لدينا... سأقوم بواجباتي مع الالتزام الصارم بإرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها للعاملين الأساسيين".

وأضاف "خضعت للفحص كل يوم وسأخضع للفحص كل يوم حتى تنتهي فترة تعرضي (للمرض)".

وأضافت الرسالة أن جنيفر تعاني من أعراض خفيفة وتعزل نفسها في المنزل.

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