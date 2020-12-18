«الحجر الزراعي» يبحث التعديلات المقترحة على منظومة استيراد التقاوي

التقى الدكتور أحمد كمال العطار رئيس الحجر الزراعى وفد من السفارة الهولندية يضم الدكتور ميلا لينسترا المستشار الزراعى الهولندي بمصر والأردن والسيد عمر عبد اللطيف مستشار زراعي بالسفارة الهولندية فى مصر لبحث التعديلات المقترحة على منظومة استيراد التقاوي من دول الاتحاد الأوروبي.وقال "العطار في تصريحات صحفية الجمعة إن الاجتماع تناول موضوعات فحص التعاون فى مجال التبادل التجاري الزراعي بين مصر وهولندا والتحديات التي تواجه هذا القطاع، مشيرا إلي أن مصر تستورد كميات كبيرة من تقاوى البطاطس من دول الاتحاد الأوروبي وتعد حصة هولندا هي الأكبر حيث يتم استيراد ما يزيد عن 35% من إجمالي ما تستورده مصر من دول الاتحاد الأوروبي من هولندا.