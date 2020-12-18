البحيرة تشيع جنازة الشهيد مصطفى سعيدة لمثواه الأخير

شهد المهندس حازم الأشموني سكرتير عام محافظة البحيرة، نائبًا عن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، جنازة وتشييع جثمان البطل الشهيد رقيب مقاتل مصطفى محمد عبد الله سعيدة لمثواه الأخير بمسقط رأسه بقرية ممتاز الكبرى التابعة للكوم الأخضر بمركز حوش عيسى، والذي استشهد أمس إثر عملية إرهابية ببئر العبد في سيناء، لينضم لكتيبة شهداء خيرة أبناء القوات المسلحة الباسلة من أجل استقرار الوطن وعدم النيل منه.واحتشد أهالي القرية والقرى المجاورة ولفيف من ضباط وجنود القوات المسلحة والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة، لتشييع جثمان الشهيد ملفوفًا بالعلم المصري، لمثواه الأخير بمدافن القرية، وسط هتافات منددة بالإرهاب.وقدم السكرتير العام واجب العزاء لأسرة الشهيد وذويه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله مع الشهداء والصالحين، وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان، مؤكدًا أن مصر تدفع خيرة أبنائها شهداء من أجل إستقرار الوطن وعدم النيل منه، فلهم منا كل تحية ووفاء وعرفان لكل من فارقنا بجسده وترك لنا سيرة عطرة.وقد نقل السكرتير العام خالص تعازي اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، لأسرة الشهيد الذي وجه بدراسة إطلاق اسم الشهيد على أحد معالم مسقط رأسه تخليدًا لذكراه وبطولته، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله مع الشهداء والصالحين، وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان.