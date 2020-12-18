رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 18 ديسمبر 2020 الموافق 03 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

البحيرة تشيع جنازة الشهيد مصطفى سعيدة لمثواه الأخير

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 01:51 م
تشيع جنازة الشهيد
تشيع جنازة الشهيد مصطفى سعيدة
البحيرة معوض هويدى
طباعة
شهد المهندس حازم الأشموني سكرتير عام محافظة البحيرة، نائبًا عن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، جنازة وتشييع جثمان البطل الشهيد رقيب مقاتل مصطفى محمد عبد الله سعيدة لمثواه الأخير بمسقط رأسه بقرية ممتاز الكبرى التابعة للكوم الأخضر بمركز حوش عيسى، والذي استشهد أمس إثر عملية إرهابية ببئر العبد في سيناء، لينضم لكتيبة شهداء خيرة أبناء القوات المسلحة الباسلة من أجل استقرار الوطن وعدم النيل منه.

واحتشد أهالي القرية والقرى المجاورة ولفيف من ضباط وجنود القوات المسلحة والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة، لتشييع جثمان الشهيد ملفوفًا بالعلم المصري، لمثواه الأخير بمدافن القرية، وسط هتافات منددة بالإرهاب.

وقدم السكرتير العام واجب العزاء لأسرة الشهيد وذويه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله مع الشهداء والصالحين، وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان، مؤكدًا أن مصر تدفع خيرة أبنائها شهداء من أجل إستقرار الوطن وعدم النيل منه، فلهم منا كل تحية ووفاء وعرفان لكل من فارقنا بجسده وترك لنا سيرة عطرة.

وقد نقل السكرتير العام خالص تعازي اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، لأسرة الشهيد الذي وجه بدراسة إطلاق اسم الشهيد على أحد معالم مسقط رأسه تخليدًا لذكراه وبطولته، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله مع الشهداء والصالحين، وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان.

موضوعات متعلقة

دراسة تكشف «ظاهرة خطيرة» بين كورونا والإنفلونزا

بعد فوزه بأيام.. وفاة مفاجئة لابنة عضو مجلس نواب بكفرالشيخ

ميلانو تشهد أشد زلزال منذ عدة قرون

خاص.. خطاب إقالة اللجنة الخماسية وتعيين لجنة مؤقتة

الصور

image description

نتائج القافلة التنموية الشاملة بأسيوط في محطتها الأخيرة

image description

افتتاح 12 مسجدًا في دمياط

image description

استمرار أعمال رصف الشوارع والميادين الرئيسية غرب أسيوط

image description

المجلس القومي للمرأة بأسيوط: ندوات وزيارات منزلية للوقاية من كورونا

image description

مسيرة طلابية حاشدة بجامعة أسيوط تحت شعار «لا مستحيل» (صور)

الأكثر قراءة

دراسة تكشف «ظاهرة خطيرة» بين كورونا والإنفلونزا

أبو ريدة يخطط لمفاجأة فى رئاسة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة

بعد فوزه بأيام.. وفاة مفاجئة لابنة عضو مجلس نواب بكفرالشيخ

رابط نتيجة القبول في كلية الشرطة 2020

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

تقرير: الصين تسعى لتطعيم 50 مليون شخص خلال شهرين

ثلوج كثيفة تصيب حركة المرور بالشلل في اليابان

العثور على 10 أطفال اختفوا فى كهف قرب موسكو

من منهم يعيش العمر الأطول.. سكان المدن أم أهل الريف؟

أيام زمان

«بسبب الزعيم».. محمد جلال عبدالقوى يكشف سبب توبته عن الكتابة السينمائية

«سنوات السجن والخروج من الأهلي».. قيام وانهيار إمبراطورية مرتضى منصور

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

«نعم.. ليست هناك مشاكل فى أن يقبل أحدهم ابنتى».. آراء عماد حمدى فى القبلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
وسيط تمزقت ملابسه!
مدحت بشاى
فى البدء كانت مصر.. والدراما كمان
د. محمد عفيفي
الأرمن وصناعة السينما فى مصر
جمال طه
استعدادات مصر لمواجهة مخاطر «سد النهضة»
المزيد

الثقافة

في يومها العالمي.. كواليس مصادرة كتاب «مقدمة في فقه اللغة العربية»

وزيرة الثقافة: رعاية ذوى القدرات الخاصة وتنمية قدراتهم واجب وطنى

«الكتب الممنوعة بين الإبداع والمحاكم» كتاب يرصد تاريخ الحجب والمصادرة

النخبة تصدر كتاب «أمراض نقص المناعة الأولي» للدكتور أحمد مصطفى