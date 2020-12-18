7590 إصابة جديدة بكورونا في التشيك

سجلت جمهورية التشيك 7 آلاف و590 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر "راديو براج الدولي" اليوم الجمعة أن الإصابات الجديدة تمثل زيادة بنحو 1700 حالة عن اليوم ذاته من الأسبوع الماضي، كما أن نسبة نتائج الإختبارات الإيجابية للفيروس قد وصلت 27.9 بالمائة وهو أعلى معدل منذ 14 نوفمبر الماضي.ووصلت التشيك المستوى الخامس والأعلى على مؤشر نظام طوارئ مكافحة كوفيد-19، وأُجبرت المطاعم والحانات مجددًا على إغلاق أبوابها وتم فرض حظر تجوال ليلي خلال الفترة بين الساعة 11 مساءً حتى الساعة 5 صباحًا.وألغت الإجراءات المشددة أيضًا إقامة الرياضات داخل المرافق أو خارجها، وأُغلقت الغالبية العظمى من المتاحف وصالات العرض، كما تم تحديد التجمعات إلى ستة أشخاص.ومع ذلك، فإن المتاجر والخدمات لا تزال مفتوحة.