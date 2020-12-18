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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الإثنين.. انطلاق الدورة التدريبية لأئمة مصر والسودان

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 02:04 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
أميرة العناني
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استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، السفير محمد إلياس، سفير جمهورية السودان الشقيقة بالقاهرة، وخالد الشيخ، نائب السفير، وذلك لإنهاء الترتيبات لاستقبال نخبة من الأئمة السودانيين لحضور دورة تدريبية مشتركة مع نخبة من زملائهم المصريين في قضايا تجديد الخطاب الدينى وفقه المواطنة وأسس العيش المشترك وتفكيك وتفنيد الفكر المتطرف.

وتقام الدورة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، حيث تنطلق الإثنين المقبل بمحاضرة مشتركة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ونظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح، بحضور كل من الدكتور عبد الرحيم علي محمد، رئيس مجمع الفقه الإسلامي بدولة السودان الشقيقة، والدكتور عادل حسن حمزة، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بالسودان.

وتستمر الدورة المشتركة لمدة أسبوعين، كما يناقش كل من وزير الأوقاف المصري ونظيره السوداني عددًا من القضايا المشتركة، ودعم سبل التعاون والتنسيق في نشر الفكر الوسطي المستنير ودحض وتفنيد الفكر المتطرف.

كما سيتم عقد عدد من اللقاءات والفعاليات المهمة والمشتركة خلال زيارة الوزير السوداني والوفد المرافق له.

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