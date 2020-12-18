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محافظات

نتائج القافلة التنموية الشاملة بأسيوط في محطتها الأخيرة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 01:46 م
القافلة التنموية
القافلة التنموية
أسيوط_محمد أبوشادي:
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أعلنت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط، عن ختام أعمال القافلة التنموية الشاملة، التي أطلقتها الجامعة، والتي كانت وصلت في محطتها الأخيرة في قرية عرب الكلابات، بمركز الفتح.

وشملت القالفة، تقديم خدمة طبية متخصصة لنحو 595 مريضًا، تضمنت «50 حالة أنف وأذن، و67 أطفال، و37 أمراض عصبية، و22 أمراض نساء، و59 حالة صدر وجراجته، و51 حالة مسالك، و76 رمد، و105 أمراض باطنة، و25 مريض عظام،13 حالة جراحة، و50 أشعة، و13 تحاليل »، بجانب تحويل 111 حالة للعلاج والمتابعة بمستشفيات أسيوط الجامعية.

وأشارت «غانم»، في بيان اليوم الجمعة، إلى أن القافلة البيطرية، قدمت أكثر من 4145 خدمة بيطرية، تضمنت «195 للأبقار، 94 جاموس، 147 أغنام، 144 ماعز، 14 خيول، 51 حمير، 3500 لمختلف أنواع الطيور الداجنة، إلى جانب رش نحو 253 حيوان ضد الطفيليات الخارجية».

وذكرت أن القافلة تضمنت أيضًا؛ أنشطة فنية ورياضية لمختلف أقسام التربية النوعية والتربية الرياضية بالجامعة، إلى جانب لقاءات توعوية وحملة لطرق الأبواب، والتي قام بها أساتذة متخصصين بكلية الخدمة الاجتماعية، وكذلك لقاءات إرشادية في المجال الزراعي.
نتائج القافلة التنموية الشاملة بأسيوط في محطتها الأخيرة
نتائج القافلة التنموية الشاملة بأسيوط في محطتها الأخيرة
نتائج القافلة التنموية الشاملة بأسيوط في محطتها الأخيرة
نتائج القافلة التنموية الشاملة بأسيوط في محطتها الأخيرة
نتائج القافلة التنموية الشاملة بأسيوط في محطتها الأخيرة
نتائج القافلة التنموية الشاملة بأسيوط في محطتها الأخيرة
نتائج القافلة التنموية الشاملة بأسيوط في محطتها الأخيرة
نتائج القافلة التنموية الشاملة بأسيوط في محطتها الأخيرة
نتائج القافلة التنموية الشاملة بأسيوط في محطتها الأخيرة
نتائج القافلة التنموية الشاملة بأسيوط في محطتها الأخيرة

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