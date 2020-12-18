بوتين: مستعدون لمساعدة «رابطة الدول المستقلة» في التطعيم ضد كورونا

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن استعداد بلاده لمساعدة بلدان رابطة الدول المستقلة في تطعيم السكان ضد فيروس كورونا.وقال الرئيس الروسي خلال قمة رؤساء رابطة الدول المستقلة عبر تقنية الفيديو، اليوم الجمعة، "أوشك إعداد خطة عمل للتعاون في مكافحة الأوبئة على الانتهاء، وروسيا بالطبع مستعدة لمساعدة بلدان رابطة الدول المستقلة في تطعيم السكان باستخدام اللقاحات الروسية مثل "سبوتنيك V" و"إيبي فاك كورونا" ولقاحات أخرى ستظهر في المستقبل القريب"​​​.وأضاف بوتين "ندعو بلدان رابطة الدول المستقلة للعمل معا لإنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا، أريد أن أؤكد أننا جاهزون لهذا العمل المشترك ومهتمون به".