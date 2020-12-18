مصرع وإصابة 4 فى حادث تصادم على كوبرى أكتوبر

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون، إثر حادث تصادم دراجة بخارية وسيارتين ملاكي، اليوم الجمعة، أعلى كوبري أكتوبر بمنطقة العجوزة، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى.تلقت غرفة عمليات مرور الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة بالقاهرة يفيد بوقوع حادث تصادم بكوبري أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال مرور الجيزة لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث.بالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين دارجة بخارية يستقلها شخصان، وسيارتين ملاكي بكوبرى أكتوبر، نتج عنها مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى، وقام رجال مرور الجيزة برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى.