أمن قنا يُفرغ كاميرات المراقبة لحل لغز جثة «رضيع نجع حمادي»

بدأ رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، خلال الساعات القليلة الماضية، في تفريغ كاميرات المراقبة بمنطقة شارع 15 مايو ومسجد الفتح بمركز نجع حمادي؛ لحل لغز وتفاصيل العثور على جثة رضيع حديث الولادة، ملقاة داخل صندوق قمامة.تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية، يُفيد بتلقي إشارة من مركز شرطة نجع حمادي، بشأن تحرك قوة أمنية من القسم، عقب بلاغات من أهالي دائرة نجع حمادي، والعثور علي طفل رضيع حديث الولادة داخل صندوق قمامة، بجوار مسجد الفتح بشارع 15 مايو بدائرة المدينة.فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، جهودها وذلك لكشف ملابسات وتفاصيل العثور على الطفل داخل صندوق القمامة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.