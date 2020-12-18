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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدفاع الروسية: 39 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:27 م
انتهاكًا للهدنة في
انتهاكًا للهدنة في سوريا
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا رصد 39 انتهاكا للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الجمعة، أن الجانب التركي في اللجنة المذكورة رصد انتهاكين للهدنة في سوريا خلال الساعات الأخيرة، مشيرا إلى أن الجانب الروسي لم يتسن له التأكد من هذه الانتهاكات.

وأضاف البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ومراقبة عودة اللاجئين والنازحين السوريين نفذ خلال الـ24 ساعة الأخيرة عملية إنسانية واحدة في قرية الحسينية بمحافظة دير الزور، تم من خلالها تسليم 250 سلة غذائية بوزن إجمالي 962 كجم.

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