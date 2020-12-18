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عالم

«الصحة العالمية» تدعو للالتزام بالإجراءات الاحترازية في فترة الأعياد

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:29 م
هانز كلوجه
هانز كلوجه
وكالات
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حث رئيس المكتب الأوروبي بمنظمة الصحة العالمية، الأوروبيين على الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتقييد الاتصال الاجتماعي خلال موسم الأعياد المقبل، رغم أن هذا له تأثير على الصحة النفسية.

وقال هانز كلوجه، اليوم الجمعة، إن جائحة فيروس كورونا تسببت في أكثر من 500 ألف حالة وفاة و23 مليون إصابة في المنطقة.

وتسببت الجائحة أيضا في تدمير سبل العيش وكان لها آثار سلبية أخرى.

وقال: "من القلق بشأن انتقال الفيروس إلى الآثار النفسية للإغلاقات والعزل الذاتي، إلى التأثيرات على التوظيف والمخاوف المالية والعزلة الاجتماعية، سوف يكون التأثير على الصحة العقلية جراء الجائحة طويل الأمد وبعيد المدى".

كان شخص بين كل خمسة من العاملين في مجال الرعاية الصحية تقريبا يعاني من القلق والاكتئاب.

وقال كلوجه إن الوسائل المحتملة لخفض القلق أو الاكتئاب تشمل "الخروج إلى الطبيعة (في الأماكن المسموح بها) ومواصلة الحركة وهيكلة والتخطيط لأيامك".

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