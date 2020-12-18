شحنتان من لقاح فايزر تصلان يومي الأحد والإثنين إلى السعودية

أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الجمعة، بأن شحنتين من لقاح فايرز تصلان يومي الأحد والإثنين المقبلين إلى المملكة العربية السعودية.وأعلنت السعودية عن بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد الآن، وأن اللقاح سيكون بالمجان للمواطن والمقيم.وكشفت وسائل إعلام عربية، أمس الخميس، عن أنه من المفترض أن تبدأ حملة التطعيم بوزير الصحة السعودي.