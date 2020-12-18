زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جزيرة توشيما اليابانية

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالًا بلغ التقدير الأولي لقوته 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب جزيرة توشيما اليابانية.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الجمعة أن مركز الزلزال كان في المياه القريبة من جزيرة (أيزو أوشيما) اليابانية، التي تبعد حوالى 100 كيلومتر عن جنوب العاصمة "طوكيو".وأضافت الشبكة أن هزات أرضية أخرى أقل قوة ضربت الجزر المجاورة.. ولم تشر الشبكة إلى وقوع أي خسائر مادية أو بشرية ناتجة عن الزلازل.