رفضت إجراء جراحة تجميل.. أسرار في حياة نيللي كريم

-أمي لطمت

-زيجة نكد

تحتفل اليوم، الفنانة نيلي كريم بعيد ميلادها الـ46، قدمت خلال مشوارها الفني عديد من الأعمال الناجحة والتي تركت أثرا في وجدان المشاهد، من فتاة الفوازير لـ "هاي شوجر" والتي لقبها النقاد بالحصان الأسود لموسم رمضان، وترصد الدستور أسرار فى حياتها نيلي.كشفت نيللي كريم في إحدى لقاءات التلفيزيونية مع الإعلامية رغده شلهوب عن احد أسرارها عند زواجها في سن الـ16 من شاب ونتج عنه طفلين، موضحة أن والدتها لم تكن تعلم، وفور علمها "لطمت"، موضحة أن تلك الزيجة استمرت حتى 10 سنوات.-عملية تجميل أنفكشفت الفنانة في لقاء تلفزيوني أن المخرج يوسف شاهين عرض عليها بطولة أحد أفلامه بشرط إجراء عملية تجميل في أنفها لكنها رفضت العرض ‏لأنها راضية عن شكلها ولا تريد تغييره.كانت الزيجة الثانية الأكثر كرهًا ونكدًا في حياة نيللي كريم من الطبيب هاني أبو النجا، فاستمر زواجهما 11 عامًا في الفترة بين 2004 حتى 2015، معترفو أنها كانت الفترة الأسوأ في حياتها، لأنها عاشت في نكد دائم لدرجة أنها بدأت تعاني نفسيًا، وأنجبت منه بنتيها سيليا وكندة.