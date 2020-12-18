طوارئ في حلوان استعدادًا لمواجهة التقلبات المناخية

استعد حي حلوان بمحافظة القاهرة، للتقلبات المناخية برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى لمواجهة التغيرات المناخية، التي تتعرض لها البلاد واستمرار تمركز سيارات الشفط في الأماكن، التي تتعرض لتراكمات المياه ومنها منطقة ركن فاروق بحلوان، وشن الحي حملات نظافة واسعة بمختلف شوارع حي حلوان.وتم تنفيذ حملات نظافة ورفع كفاءة بمنطقة عرب راشد والشوارع الجانبية بها، والتنبيه على مشرف المنطقة برفع المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولا بأول، ورفع كفاءة الطرق ونظافتها، على أن يتم رفع كفاءة باقي المناطق طبقا للخطة الموضوعة.وتم تنفيذ حملة نظافة استهدفت ميدان محطة حلوان والشوارع المحيطة بهان وامتداد شارع منصور وامتداد شارع رايل بحلوان، كما استهدفت الحملات الشارع الغربي بمنطقة المساكن الاقتصادية وتمشيط ونظافة بميدان محطة حلوان والشوارع المحيطة بها.