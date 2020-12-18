من الباليه للتمثيل.. محطات في حياة نيللي كريم

-أفضل راقصة بالية

-الحصان الأسود

- رصيدها الفني

-نصيب نيللي في الزواج

أصبح لقبها الحالي "سكر"، أستطاعت ببساطتها وقدرتها التمثيلية على أسر قلوب المشاهدين، تحتفل الفنانة الجميلة نيلي كريم،اليوم، بعيد ميلادها الـ46، ترصد الدستور أبرز المحطات في الفنانة.ولدت نيلي كريم في الـ18 من ديسمبرعام 1974 بمدينة الإسكندرية لأب مصري وأم روسية، أسمها الحقيقي "نيلي محمد عطالله" أقامت ما يقارب من 10 سنوات تعلمت فيها رقص البالية، والتحقت بفرقة بولشوي لفترة استمرت 10 سنوات، وعادت لمصر وعمرها الـ16، لتكمل تعليمها في معهد البالية بأكاديمية الفنون، كما حصلت على دراسات عليا في قسم الإخراج لفن البالية، واستكملت عشقها لفن البالية عندما عملت بدار الأوبرا وكان لها حفلات وجولات عديدة، كما لقبت بأفضل راقصة بالية في مسابقة البالية العالمية التي أقيمت باليابان واستمرت في الرقص حتى عام 1999 لتكتشف عشقها لفن أخر وهو التمثيل.أكتشفها المخرج أشرف لولي عام 1999 ورشحها لتشارك في فوازير، ومن هناك شاهدتها سيدة الشاشة العربية "فاتن حمامة" لتطلب من مخرج عادل الأعصر ضمها لفريق عمل مسلسل "وجه القمر" لتكون عام 2000 أول انطلاقه حقيقة لنيلي كريم في عالم الفن، وتصاعدت الأعمال وكانت شهرتها الحقيقة من خلال فيلم "سحر العيون" الذي كان من بطولتها والفنان الراحل عامر منيب،ومن المثير للإعجاب أن نيلي كريم لم يقتصر فقط على كونها ممثلة قوية ذات إمكانيات هائلة ولقبها النقاد بـ"الحصان الأسود" نظرًا على قدرتها في سيطرة على موسم رمضان كل عام.يحتوي رصيد الفنانة نيللي على 17 عملا تلفزيونيا، 17 عملا سينمائيا، ورغم أنها شاركت مع عدد من المخرجين إلا أنها صرحت بأن المخرج الذي أعاد اكتشافها كانت "كاملة ابو ذكري" التي قدمتها بألوان مختلفه وشخصيات مركبه، أكثرهم نجاحًا شخصية "سكر" في مسلسل بـ100 وش.على رغم من جسدها الممشوق وإطلاتها العصرية، فهى أم لـ4 أبناء، وكشفت عن بعض الأسرار من حياتها الخاص، منها الزواج سرًا دون علم أهلها فى التجربة الأولى، وعمرها الـ16 عاما، بحسب حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب، قائلة: "حطت أمها قدام الأمر الواقع فلطمت"، وأنجبت "نيللي" من زوجها الأول ولدين هما كريم ويوسف لكنها انفصلت عنه بعد ذلك.وفي 2004، أعلنت نيللي زواجها من خبير التغذية، هاني أبو النجا، واستمر ما يقرب من 11 عامًا أنجبا خلالهما طفلتين وهما سيليا وكندة، إلى أن أعلنا انفصالهما في 2015، ولم يتوقف الأمر حتى تبادل الثنائي الاتهامات بشكل غير مباشر.