الكشف على 1145 حالة في قافلة طبية بقرية الرئيسية بنجع حمادي

صرّح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بأن مديرية الصحة قامت بتنظيم قافلة طبية بقرية الرئيسية بمركز نجع حمادى، يومىّ الأربعاء والخميس الماضيين، وذلك في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية، لاسيما الأكثر احتياجا منها‪.‬‪ ‬وأوضح الداودى أن القافلة ضمت عيادة متنقلة متنوعة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ١١٤٥ حالة بواقع (٣١٠ عظام- ٢٧٣ باطنة- ٢٢٧ أطفال- ٧٧ جراحة- ٧٣ جلدية- ٧١ نساء- ٦٣ أسنان- ٥١ تنظيم أسرة)، مضيفا أنه تم خلال القافلة إجراء فحوصات معملية لعدد ٢١ حالة‪.‬وأشار الدكتور راجى تاوضروس، مدير مديرية الصحة، إلى أن المديرية تنظم قافلة طبية يومىّ الأربعاء والخميس من كل أسبوع فى إحدى قرى المحافظة، لاسيما الأكثر احتياجا منها، لافتا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين، حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما ١٠٥ مواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.