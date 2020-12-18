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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سقوط 1324 هاربًا من تنفيذ أحكام في قبضة الأمن بأسوان

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:41 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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شن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون بالمحافظة، على مدار يومي الخميس والجمعة، نتج عنها ضبط 1324هاربًا.

وضمت الأحكام الصادرة ضد المضبوطين «5جنايات، و277 حكم حبس جزئي، و56 حكم حبس مستأنف، و747 حكم غرامات، و240 حكم مخالفات»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.

يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، ومكافحة الجريمة بشتى صورها، وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.

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