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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

عودة 440 لاجئًا سوريًا من لبنان إلى بلدهم في 24 ساعة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:40 م
لاجئًا سوريًا من
لاجئًا سوريًا من لبنان
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أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 440 لاجئا (منهم 132 امرأة و255 طفلا) عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.

وذكر المركز الروسي، في بيان له اليوم الجمعة، أنه لم يتم تسجيل عودة اللاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة، مشيرًا إلى عدم تسجيل عودة أي نازحين أيضا خلال الفترة ذاتها إلى أماكن الإقامة الدائمة داخل سوريا.

وأضاف بيان المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتطهير 2.2 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 19 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.

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