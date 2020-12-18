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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

متحدث الخارجية الأمريكية في اليوم العالمي للغة العربية: «اتطلع لدراستها ثانية»

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 02:11 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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وجه المتحدث باسم الخارجية الأمريكية باللغة العربية، ساميويل وربيرج، رسالة إلى معلمي اللغة العربية الذين ساعدوه على تعلم هذه اللغة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية في 18 ديسمبر من كل عام.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية في لغتها العربية، مقطع مصور لـ"ساميويل وربيرج" يبدي خلالها إعجابه باللغة العربية والدول التي تعلم فيها هذه اللغة.

وقال "وربيرج" في رسالته: "في 18 ديسمبر 1973، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اللغة العربية كلغة رسمية سادسة للمنظمة، واحتفالًا بهذا اليوم أود أن أشيد بجميع مدرسي اللغة العربية العظماء الذين ساعدوني في تعلم هذه اللغة الجميلة".

وأضاف: "لقد درست اللغة العربية لأول مرة في المغرب منذ أكثر من 20 عامًا، ثم درست اللغة العربية في بغداد، والقاهرة والكويت وليبيا وأمريكا وأخيرًا هنا في دبي".

واختتم كلمته قائلًا: "لكل المدرسين، ألف شكر لكم، وأتطلع إلى سنوات عديدة أخرى من دراسة اللغة العربية".
متحدث الخارجية الأمريكية في اليوم العالمي للغة العربية: «اتطلع لدراستها ثانية»
متحدث الخارجية الأمريكية في اليوم العالمي للغة العربية: «اتطلع لدراستها ثانية»

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