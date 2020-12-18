تخفيض قوة العمل بـ«التنمية المحلية» لـ50%

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الجمعة، قرارًا، بتخفيض قوة العمل بالوزارة والقطاعات والإدارات التابعة خارج الديوان العام بنسبة 50%؜ من القوة بالتبادل شاملة السيدات التي ترعي أطفالًا أقل من 12 عامًا وأصحاب الأمراض المزمنة.ويجوز- بحسب القرار- لرؤساء القطاعات والإدارات المركزية بالوزارة، الاستعانة بأي من العاملين الحاصلين على إجازات استثنائية طبقًا لاحتياجات العمل.ووجه «شعراوي»، القطاعات المعنية بالوزارة، باتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، لاستمرار أعمال التطهير والتعقيم لمبانى الوزارة بالديوان العام والمباني التابعة بصفة دورية، وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات، وتطهير وتعقيم خطوط النقل الجماعي المخصصة للموظفين.