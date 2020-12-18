ضبط 5456 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5456) مخالفة مرورية متنوعة.وجاء من ضمن المضبوطات (1913) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(303) مخالفات السير دون تراخيص، و(36) مخالفة موقف عشوائى، و(45) مخالفة شروط التراخيص.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.