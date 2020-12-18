افتتاح 12 مسجدًا في دمياط

افتتح الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، اليوم الجمعة، 12 مسجدا ضمن خطة الافتتاحات لمديرية الأوقاف بالمحافظة، ليصل إجمالي عدد المساجد الجديدة التي تم افتتاحها مؤخرا 43 مسجدًا.حضر الافتتاح الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، حيث أدى صلاة الجمعة من مسجد المدينة المنورة بدمياط الجديدة.وتقع المساجد التي تم افتتاحها فى عدد من القرى، تشمل: قرية العنانية، أولاد حمام، الخلفية دمياط الجديدة، الفؤادية.وقال الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، إن كافة المساجد تم إنشاؤها بالجهود الذاتية، بمبالغ تصل إلى 32 مليون جنيه.