مؤشر إصابات فيروس كورونا فى مصر خلال أسبوع

• الجمعة 11 ديسمبر

سجلت وزارة الصحة والسكان الجمعة الماضية، 464 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 23 حالة جديدة، فى حين أعلنت عن خروج 218 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة و تمام شفائهم.



• السبت 12 ديسمبر

كما سجلت وزارة الصحة السبت الماضى، 478 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، و21 حالة وفاة جديدة، كما أعلنت عن خروج 211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.



• الأحد 13 ديسمبر

فى حين سجلت الوزارة الصحة يوم الأحد الماضى، 486 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بالإضافة إلى 22 حالة وفاة جديدة، وانخفضت أعداد حالات الخروج من المستشفيات لتصبح 165 متعافيًا من فيروس كورونا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.





يهمك أيضًا | آخر بيان لوزارة الصحة عن الإصابات بفيروس كورونا • الأثنين 14 ديسمبر

وفى يوم الاثنين الماضى كسرت الوزارة حاجز الـ 500 إصابة لأول مرة منذ عدة أشهر، حيث تم تسجيل 511 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بالإضافة إلى وفاة 23 حالة جديدة، فى حين ارتفعت أعداد الخروج من المستشفيات إلى 257 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة. وفى يوم الاثنين الماضى كسرت الوزارة حاجز الـ 500 إصابة لأول مرة منذ عدة أشهر، حيث تم تسجيل 511 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بالإضافة إلى وفاة 23 حالة جديدة، فى حين ارتفعت أعداد الخروج من المستشفيات إلى 257 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.



• الثلاثاء 15 ديسمبر

وأعلنت الوزارة الصحة يوم الثلاثاء الماضى، عن تسجيل 523 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بالإضافة إلى 23 حالة وفاة جديدة، وارتفعت أعداد حالات الخروج من المستشفيات لتصبح 318 متعافيًا من فيروس كورونا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.



• الأربعاء 16 ديسمبر

وسجلت وزارة الصحة يوم الأربعاء الماضى، تسجيل 544 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بالإضافة إلى 24 حالة وفاة جديدة، فى حين انخفضت أعداد حالات الخروج من المستشفيات لتصبح 269 متعافيًا من فيروس كورونا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.



• الخميس 17 ديسمبر

وشهد أمس الخميس ارتفاع طفيف فى الحالات، حيث أعلنت الوزارة عن تسجيل 548 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بالإضافة إلى 25 حالة وفاة جديدة، وانخفضت أعداد حالات الخروج من المستشفيات لتصبح 200 متعافيًا من فيروس كورونا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.



وشهد أمس الخميس ارتفاع طفيف فى الحالات، حيث أعلنت الوزارة عن تسجيل 548 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بالإضافة إلى 25 حالة وفاة جديدة، وانخفضت أعداد حالات الخروج من المستشفيات لتصبح 200 متعافيًا من فيروس كورونا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

شهد الأسبوع الماضى زيادة فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وكسرة الوزارة حاجز الـ 500 إصابة، حيث أخذ منحنى الإصابات فى الإرتفاع بزيادة طفيفة يوميًا منذ الجمعة الماضية وحتى أمس الخميس.