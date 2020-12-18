حبس عاطل ضُبط بحوزته 48 طربة «حشيش» في الإسكندرية

قررت نيابة المنتزه ثالث، بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 48 طربة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار به، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مكافحة المخدرات، يُفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، بمزاولة نشاطه الإجرامي في حيازة والاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من منطقة قسم شرطة المنتزه ثالث مسرحا لمزاولة نشاطه.وجرى عمل كمين، وألقي القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 48 طربة من مخدر الحشيش، وكمية مجزأة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، حال تواجده بدائرة قسم الشرطة.وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار بها، والمبلغ المالي حصيلة البيع.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.