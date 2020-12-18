فلسطين تسجل 2170 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزراة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل 21 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وصرحت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، فى التقرير اليومي حول الإصابات بالأراضى الفلسطينية، بأنه تم تسجيل 2170 إصابة جديدة بالفيروس.كما سجلت الصحة الفلسطينية 1791 حالة تعافٍ في جميع محافظات الوطن خلال الـ24 ساعة الماضية.